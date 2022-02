Nesta: “Futuro? Penso di allenare all’estero, devo fare un po’ di gavetta”

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, ha parlato del prosieguo della sua carriera da allenatore. Queste le sue dichiarazioni

Dopo una splendida carriera da calciatore, in cui ha vestito la maglia del Milan dal 20o2 al 2012, Alessandro Nesta ha deciso di intraprendere la carriera da allenatore. Dopo le esperienze con il Miami FC e con Perugia e Frosinone in Serie B, l'ex difensore rossonero è adesso svincolato. Ma cosa gli riserverà il futuro? Nesta ha le idee chiare. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'LaPresse': "Devo fare ancora un po' di gavetta, è probabile torni ad allenare all'estero piuttosto che in Italia. Se tra venti anni mi chiamasse la Nazionale? Dove devo firmare...".