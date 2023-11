Capello: “Fiducia in Spalletti, l’Italia deve ripartire da…”

Ha poi chiosato: " Gli azzurri dovranno ripartire dal bel primo tempo fatto contro l'Inghilterra , i prossimi avversari avranno fame di metterci in difficoltà " .

Fabio Capello nella sua straordinaria carriera ha allenato squadre come Real Madrid, Roma, Juventus e, appunto, Milan. È arrivato anche a dirige la panchina di due nazionali: Russia e Inghilterra. LEGGI ANCHE : Milan, quasi fatta per il primo colpo del mercato di gennaio >>>

