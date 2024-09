Italia, Donnarumma: “Abbiamo giocatori che possono fare la differenza”

"Bisogna aiutare i giovani. Il gruppo è importante e unito"

"Anche noi abbiamo giocatori che possono fare la differenza, io sono pronto a fare la mia parte. Manca uno come Nicolò Barella, comunque ci sono tanti altri giocatori abituati a certi palcoscenici avendo fatto finali di Champions, Europa e Conference League. Bisogna aiutare i giovani e cercare di creare un gruppo importante, intanto si vede che è unito, si diverte e ha voglia di ritrovarsi per ripartire con vista sul Mondiale", ha concluso il portiere dell'Italia.