Francia-Italia, Deschamps: “Critiche? Ho più vinto che perso, quindi …”

"Abbiamo iniziato benissimo segnando il gol, ma è dura mantenere l'intensità così alta. Già ad inizio secondo tempo abbiamo commesso errori che hanno permesso all'Italia di pareggiare. Dopo è diventato sempre più complicato, soprattutto dopo aver preso gol ad inizio secondo tempo. Critiche? Ho più vinto che perso, ma è sempre una partita in casa. Sapevo che la condizione atletica non era al massimo. Per crescere ci sono dei passaggi obbligati. Io sono sempre stato lucido e purtroppo loro sono stati migliori di noi. Mi da fastidio aver fatto quei venti minuti così, la luce si è spenta".