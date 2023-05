Napoli, Spalletti: “Questo Scudetto è qualcosa che esce dagli schemi”

Durante la consueta conferenza stampa prima del match contro l' Udinese , Luciano Spalletti ha parlato del Napoli e della valenza dello scudetto che stanno per vincere: "Questo Scudetto è qualcosa che esce dagli schemi. Ho saputo fin dall’inizio che avevo a che fare con giocatori purosangue, mi fa piacere che in poco tempo abbiano fatto vedere subito a tutti la loro qualità e il loro carattere. Se arriverà, sarà qualcosa che esce dagli schemi".

Il tecnico ha poi concluso: "Ne trarrebbero vantaggi non solo il Napoli e la città, ma tutti gli addetti a questo sistema. I nostri calciatori lo meritano per quello che hanno fatto, ora bisogna fare questi ultimi metri che sono i più difficili. Già domenica lo stadio mi ha fatto capire più della classifica quale sia l'impresa che stiamo portando a termine ed è quello che sognavo quando sono arrivato qui a Napoli, di vedere lo stadio in questo modo".