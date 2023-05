Napoli, Spalletti: “Nelle due partite contro il Milan ci è capitato di tutto”

Luciano Spalletti , tecnico del Napoli , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN' prima del match contro l' Inter . L'allenatore toscano ha fatto i complimenti ai nerazzurri per la finale di Champions League conquistata, sottolineando come invece agli azzurri contro il Milan sia capitato di tutto. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Luciano Spalletti

"L'Interè in finale di Champions meritatamente, si sono fatti trovare pronti e hanno giocato due grandissime partite. Noi siamo arrivati in un momento particolare, abbiamo avuto un po' di defezioni proprio in quelle partite lì ed è un dispiacere perché poi pur giocando coraggiosamente e con grande disponibilità ci è capitato davvero di tutto".