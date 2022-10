Napoli, Spalletti: “La squadra merita tanti elogi. Kvaratskhelia sa fare tutto”

Il Napoli non si ferma più e anche oggi ha vinto in campionato battendo 4-0 il Sassuolo in casa. Al termine del match, Luciano Spalletti ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'Dazn': "Bisogna fare un particolare applauso alla squadra per questo filotto di partite, come si diceva prima gli avversari le preparano con il doppio dell'attenzione e della disponibilità con atteggiamenti ancora più importanti contro di noi. Dico grazie alla squadra, meritano tantissimi elogi. E' un gruppo di veri professionisti e di ragazzi che si divertono e allo stesso tempo vogliono andare a cercare un obiettivo. Si allenano sempre con grande disponibilità, vogliono sempre trovare cose più importanti. Kvaratskhelia? E' perfetto, sa fare tutto. Anche oggi ha rincorso l'avversario, a volte gli attaccanti non danno l'importanza di un contrasto vinto che permette ai compagni di avere meno spazi da coprire". Milan, previsti cinque cambi: la probabile formazione contro il Torino.