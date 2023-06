Napoli, Spalletti: “Ringrazio tutti, due anni indimenticabili”

Durante la consueta conferenza stampa alla vigilia dell'ultimo match di Serie A, il tecnico azzurro, Luciano Spalletti, ha parlato del suo addio al Napoli: "Ringrazio tutti quelli che ho incontrato in questi due anni per me indimenticabili. Ringrazio un gruppo di calciatori straordinario, una città nata per il calcio, i tifosi in giro per il mondo e i bambini che mi hanno abbracciato. Ringrazio tutta la squadra, i vari staff, i dirigenti, i dipendenti del club, il presidente e la società tutta".