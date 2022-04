Napoli, Spalletti: “Non sempre siamo stati inferiori a chi ci sta davanti”

Luciano Spalletti, dopo Napoli-Sassuolo, ha parlato del cammino della sua squadra in questa stagione, facendo riferimento anche a Milan e Inter

Renato Panno

Luciano Spalletti, dopo Napoli-Sassuolo, ha parlato del cammino della sua squadra in questa stagione, facendo riferimento anche a Milan e Inter, le squadre che la precedono in classifica. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'DAZN'.

"Avere quasi la matematica certezza di entrare in Champions a tre partite dalla fine non era semplice, poi il rammarico c'è. Però abbiamo ottenuto grandi vittorie in campi importanti e in dei momenti difficili che vanno a riparare le partite in cui siamo stati al di sotto delle possibilità. Sono stato io a parlare di Scudetto per alzare il livello dei ragazzi, ma un clima come quello di oggi, di parziale contestazione, è una cosa che mi dispiace per i calciatori e cosa hanno fatto vedere durante l'anno".

Poi una precisazione: "Non è un campionato più facile degli altri, è proprio l'opposto. Le prime hanno un modo di stare in campo e una qualità diversa dagli anni precedenti. Sembra quasi sia un successo essere Roma, Atalanta e Lazio e che il Napoli sia in una situazione di insufficienza ma non è così, mi dispiace: è un giochino che crea aspettative su chi pare, chi non è amico, che spinge e dà vantaggio".

Chi è davanti è più forte del Napoli? "In determinati momenti abbiamo fatto vedere di no, in altri sì. Il campo dice così, sennò va detto chi è stato insufficiente. La squadra ha giocato un grandissimo campionato, veniamo da due anni in cui non siamo lassù. Abbiamo lasciato qualche risultato, come a Empoli, per il quale ci prendiamo le colpe ma non dare giusti meriti per cosa è stato fatto, a tre domeniche dalla fine, è sintomo di pressione data ad arte su questa squadra. Se raggiungeremo la Champions festeggeremo molto questo risultato". Ecco le Top News di oggi sul Milan: Mino Raiola non ce la fa, Sven Botman esce allo scoperto

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI