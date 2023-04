Napoli, Raspadori: “Milan? Siamo consapevoli dei nostri mezzi”

Giacomo Raspadori ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan

Al termine del match contro l' Hellas Vero na, l'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN' in merito al pareggio e anche in vista della sfida contro il Milan di Champions League . Di seguito le sue parole a riguardo.

Se Osimhen è pronto:"Assolutamente. Lo è sempre stato, come tutti noi. In ogni allenamento abbiamo lavorato per farci trovare pronti".