Napoli, Osimhen: “La sconfitta contro il Milan ci ha fatto male” | News

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è tornato a parlare della sconfitta subita al 'Maradona' domenica sera contro il Milan

Non è ancora passata la delusione a Victor Osimhen, attaccante del Napoli, dopo la sconfitta in campionato contro il Milan. Il numero 9 non è stato autore di una grande prestazione, così come anche di tutta la sua squadra. Il centravanti nigeriano ha commentato il deludente risultato dei partenopei ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss'. Queste le sue dichiarazioni: "La sconfitta contro il Milan ci ha fatto male. Non abbiamo fatto una grande partita, ma siamo consapevoli di aver giocato contro una squadra forte. E' stata dura da digerire. Crediamo ancora allo scudetto. Anche i tifosi devono continuare a crederci nonostante la sconfitta col Milan. Siamo consapevoli della nostra forza e continuiamo a sperare nel meglio. Contatto con Tomori? Ovviamente era fallo. Non ho cercato di simulare perché se l'avessi fatto avrei preso il cartellino giallo. Mi aspettavo che l'arbitro andasse al Var ma così non è stato. Peccato ma va bene, la decisione dell'arbitro è stata diversa e va accettata".