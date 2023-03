Napoli, Modugno: “Per Osimhen 15-20 giorni di stop. Per la Champions…”

"Osimhen salterà sicuramente la gara di domenica contro il Milan e quella successiva contro il Lecce. Poi vedremo come si evolverà la situazione, la speranza è di riaverlo almeno per i quarti di ritorno di Champions League. Lo stop potrebbe essere stimato intorno ai 15-20 giorni. E' sicuramente una brutta notizia per il Napoli e per Spalletti". L'attaccante del Napoli, quindi potrebbe saltare le prime due sfide contro il Milan, mentre ci sarebbero speranze per rivederlo nel ritorno al Maradona. Novità nei prossimi giorni. Milan, Florenzi: “Contro il Napoli serve la stessa partita di San Siro”