Trevisani sul Napoli: “Ma quale squadrone? Sotto anche al Milan” | VIDEO

"Ma quale squadrone ha il Napoli? Mario Rui, Lobotka, Anguissa? Ma ve li ricordate prima di Spalletti questi giocatori? Anguissa era cercato a Londra dai tifosi del Fulham arrivato ventesimo su venti. Al Mondiale con il Camerun ha fatto tre partite oscene senza Spalletti e oggi le sta rifacendo con Garcia. Anche Lobotka è un giocatore normale. Non sono fenomeni, Spalletti li faceva sembrare fenomeni. La rosa del Napoli non è la più forte. Spalletti ha reso la rosa forte. Mettetevelo in testa quando fate giudizi. Con Garcia il Napoli non è favorito da nessuna parte. Inter e Juve sono più forti. Ma anche il Milan".