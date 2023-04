Napoli-Milan, Spalletti: “Dobbiamo stare attenti a non deformarci”

Siamo alla vigilia della partita tra Napoli e Milan di Champions League: ecco le parole di Luciano Spalletti a SportMediaset

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato della partita di domani tra i partenopei e il Milan , valida per la partita di ritorno dei quarti di Champions League. Ecco le sue parole a SportMediaset.

"E' una partita sicuramente molto importante per noi e per la città perchè sono tanti anni che aspettiamo di giocare partite del genere. Questo è un premio per tutti, per l’amore della città e per quello che è l’impegno dei calciatori. Domani sera dobbiamo essere tutti a disposizione e dare tutto per lei”.

Sulle sue sensazioni: "Si corre il rischio di essere felici per tutta la vita per queste partite qui. La storia del Napoli dice che non ci è mai arrivato a questo punto. E’ una partita che il Napoli non ha mai giocato nella sua storia e si rischia di essere più felici del dovuto. Saremo a disposizione di questa felicità".

Sulla partita: "Noi dobbiamo stare attenti a non deformarci. Ci siamo sistemati in un modo all’inizio e dobbiamo continuare ad avere questa postura e questo atteggiamento di sempre e dobbiamo provare ad essere più bravi dei nostri avversari che sono bravissimi".

Su Osimhen: "E’ uno con cui è facile andarci d’accordo, lo dimostra l’intesa. Ti restituisce con gli interessi tutto quello che gli tiri addosso. Diventa un punto di riferimento per tutta ls squadra: ha forza, velocità, ha tutto".

Su un appello ai tifosi: "Non devo fare nessun appello. Noi dobbiamo dare tutto a lei perchè lei è tutta per noi. E' chiaro che lo stadio che canta e partecipa alla partita tifando per la squadra come ha sempre fatto è la vera faccia di Napoli, è quello che conoscono in tutto il mondo e non deve più mancare. Serve uscire dal campo senza rimorsi come è successo nella partita d'andata".