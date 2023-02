Napoli, Pistocchi: “In Europa solo il Milan giocava così”

Intervenuto a Radio Napoli Centrale, durante la trasmissione Un Calcio alla Radio, Maurizio Pistocchi ha parlato del gioco del Napoli , paragonandolo a quello del Milan : " Napoli è la dimostrazione di come l’allenatore sia riuscito a trasmettere un’idea di gioco e a valorizzare giocatori che nel recente passato neppure giocavano, come Rrhamani, Lobotka. Vincere è importante, ma la cosa più importante è come si vince. Prima del Napoli ieri sera, avevo visto giocare così in Europa solo il Milan".

Il noto giornalista ha poi continuato, immaginando un quarto di finale di Champions League molto intrigante: "Mi divertirebbe un Napoli-Real Madrid. Non è una partita scontata. In questo Paese, alla gente, è sempre stato fatto credere che per vincere bisogna avere i giocatori strapagati, indebitarsi, questo Napoli sta distruggendo ognuna di queste convinzioni e diventano anti-sistema, molto pericoloso". Milan, ecco il nuovo nome in attacco per giugno >>>