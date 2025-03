Napoli-Milan, Pedullà durissimo con Conceicao: “Rimangano a Milanello e …”

Napoli-Milan, Pedullà: "Leao un muletto. Conceicao? Neanche in Serie D .."

"C'è una grande differenza se hai un allenatore e se hai una squadra allo sbando. È letteralmente inconcepibile anche in Serie D che una partita possa iniziare con una squadra che resta nello spogliatoio per l'ennesima volta. Il Milan non ha più motivazioni? Non le ha mai avute, è la sesta o settima volta che succede. È come se Starace, in segno di ospitalità, non avesse servito il caffè anche al Milan. Il Milan è entrato in campo in modo irritante con un atteggiamento dopo lavoristico. Ha preso il primo gol in un modo che non si può concepire neanche nelle serie inferiori, con mancanza di collegamenti. Ha preso il secondo con un piazzamento sbagliato, i centrali che non sanno cosa fare. Il Milan non c'è. Ibrahimovic ha parlato come se la stagione del Milan stesse andando avanti bene".