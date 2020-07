Napoli-Milan, Paqueta: “Felice di rivedere Gattuso: persona speciale”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Lucas Paqueta, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match Napoli-Milan del ‘San Paolo‘. Queste le dichiarazioni di Paqueta:

“Sono felice di rivedere Gennaro Gattuso, è una grande persona. E’ stata una persona molto speciale per me quando sono arrivato. Ma dobbiamo pensare di fare una grande partita per vincere e continuare la nostra crescita. Ho più fiducia, sto lavorando tanto, sia io sia la squadra. Spero in una grande partita e di fare il mio massimo. Stiamo facendo un grande lavoro, ma anche loro, speriamo in una grande partita e che sia bella per il Milan”.

