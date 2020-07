Napoli-Milan, Paqueta: “Abbiamo lavorato tanto: è un grande match”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Lucas Paqueta, rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ prima del match Napoli-Milan del ‘San Paolo‘. Queste le dichiarazioni di Paqueta:

Sul match di questa sera: “Abbiamo lavorato tanto per stare bene in questa partita. E’ un grande match anche perchè anche loro sono molto in forma. Dovremo dare il massimo per vincere”.

Sulle qualità degli azzurri: “Non solo il Napoli ma tutte le squadre che abbiamo affrontato sono squadre di grande qualità. Dobbiamo dare tutto e fare il nostro gioco per fare una grande partita e ottenere i tre punti”.

Su Gennaro Gattuso: “E’ stata una persona importantissima per me. Gli auguro il meglio ma stasera saremo avversari e dovrò dare tutto in campo”.

