Napoli-Milan, Padovan: “Chi perde verrà quasi eliminato dalla corsa scudetto”

L'opinionista Giancarlo Padovan non ha dubbi: chi vincerà tra Napoli e Milan escluderà quasi del tutto l'avversario dalla corsa scudetto

L'opinionista Giancarlo Padovan non ha dubbi: chi vincerà tra Napoli e Milan escluderà quasi del tutto l'avversario dalla corsa scudetto. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Il Milan adesso è secondo, ma se vincesse domani tornerebbe al primo posto. Non dico che domani contro il Napoli sarà una serata decisiva, ma di certo sarà una partita determinante. Vincere domani sera significa eliminare quasi del tutto chi perde dalla corsa Scudetto. Pioli sceglierà la miglior formazione, ha un bel triangolo a centrocampo. Kessie si metterà a uomo probabilmente su Fabian Ruiz, questo schermerà le manovre del Napoli. Per me l’uomo migliore per il Milan però sarà Tomori, farà un grande lavoro su Osimhen”. Il sostituto di Ibrahimovic può arrivare gratis dal Liverpool: le ultime sul mercato del Milan