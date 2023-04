Napoli-Milan, Orsi: “Il Diavolo deve per forza vincere”

Nando Orsi ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Napoli-Milan, spiegando i motivi per cui il Diavolo deve per forza vincere

In vista del match Napoli - Milan , in programma questa sera alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona, è intervenuto negli studi di Sky Sport Nando Orsi . L'ex calciatore ha spiegato i motivi per cui, a suo dire, il Diavolo sarebbe costretto a vincere questa sfida. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Nando Orsi in vista di Napoli-Milan

"La gara è molto importante per il Milan, che deve assolutamente vincere per non perdere contatto con le prime posizioni. Sarà una partita che senza Osimhen ha una valenza e con ne avrebbe avuta un'altra. Il Napoli non farà calcoli, il Milan dovrà adattarsi perché ha tante assenze in difesa". Ecco come e dove vedere Napoli-Milan in tv o in diretta streaming >>>