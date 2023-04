Napoli-Milan, Moriero: “Bello il gesto di Rafael Leao e Giroud dopo tanto”

Il gesto che abbiamo visto fare a Olivier Giroud con Rafael Leao ieri sera ha un inventore, ovvero Francesco Moriero, che insieme a Ronaldo ai tempi del Real Madrid ha coniato per la prima volta la pulizia della scarpa da parte del realizzatore del gol nei confronti di chi ha effettuato il passaggio vincente con una grande giocata. Gesto che ha preso il nome di Sciuscià e che il francese classe 1986 e il portoghese classe 1999 hanno ripetuto in Napoli-Milan ieri e di cui ha parlato proprio Moriero ai microfoni di TuttoMercatoWeb, ecco le sue parole: "Mi fa piacere, è un gesto che stanno ripetendo in tanti. Anche in Arabia. Bello che venga riproposto dopo anni".