Napoli-Milan, il pensiero di Marocchi sul match | Champions League News

Napoli-Milan, così Marocchi sulla gara del 'Maradona' di domani

"Il Milan fisicamente sta meglio del Napoli. Sta bene", ha spiegato Marocchi, oggi talent per la stessa emittente televisiva. Sul turnover contro il Bologna, che ha visto Stefano Pioli togliere gran parte dei suoi titolari proprio in vista del match tra Napoli e Milan, poi, Marocchi ha concluso: "È comunque un azzardo metterne 10 nuovi in una partita. Ma l’idea non è venuta male, ha fatto una buona figura". Milan, fari puntati sull'erede di Giroud >>>