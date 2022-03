Napoli-Milan, Marelli: “Orsato strepitoso. In Europa quelli non sono rigori”

Luca Marelli, commentatore arbitrale di 'DAZN', ha parlato della prestazione di Daniele Orsato in Napoli-Milan di Serie A

Luca Marelli ha commentato della prestazione di Daniele Orsato in Napoli-Milan di Serie A. A dispetto delle tante polemiche scaturite dopo i presunti rigori non concessi alle due squadre, il commentatore arbitrale dà un voto estremamente positivo alla conduzione di Orsato. Queste le dichiarazioni nel suo intervento 'DAZN' : "Direzione di Orsato strepitosa. Quello di stasera è stato un metro europeo che in Italia facciamo ancora difficoltà ad assimilare. Questi (riferendosi a Koulibaly-Bennacer e Tomori-Osimhen, ndr) sono contatti che in Europa non vengono neanche presi in considerazione. Ha lasciato molto correre, e c'è solo un errore: l'ammonizione di Giroud. Non ha molto senso, il francese e Ospina stanno guardando entrambi il pallone ed è uno scontro di gioco".