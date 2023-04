Napoli-Milan, Marchetti: “Non c’è una favorita. Sfida aperta”

"È una Champions inimmaginabile visto il calcio italiano in crisi, siamo stati fortunati se vuoi ma sono stati bravi gli allenatori a portare le squadre fino a qui. C’è la possibilità di vedere un’italiana in finale, poi i tifosi potranno tifare quella che preferiscono. Giornalisticamente parlando sarebbe bello seguire un derby di Champions, ma se il Napoli dovesse raggiungere la semifinale sarebbe il coronamento di una stagione straordinaria. C’è il rischio che possa essere sminuito il proprio cammino, cosa che non dovrebbe succedere. Non c’è una favorita, è chiaro che il Milan ha un leggero vantaggio ma questo risultato il Napoli può recuperare. È un confronto tra squadre che si conoscono troppo bene e mi aspetto una mossa a sorpresa dalla panchina, anche se non so quale. Sarà una sfida aperta ed è impossibile fare un pronostico". LEGGI ANCHE: Probabili formazioni, Napoli-Milan - Le scelte di Spalletti e Pioli