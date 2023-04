Napoli-Milan, Maggio: “Rossoneri favoriti al 51%, ma…”

Su chi vede favorito tra Napoli e il Milan: "Al momento 51% Milan, ma solo perché è avvantaggiato dalla prima in casa. Si parte alla pari, il Napoli deve fare le stesse cose del campionato, con carattere per trovare la giusta motivazione e stando attenti a quello che può fare il Milan soprattutto con Leao ed Hernandez. Penso che il Napoli stasera avrà le carte giuste per mettere in difficoltà il Milan".