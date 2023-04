Napoli-Milan, Kjaer: “Possiamo batterli. Osimhen? Non cambia molto”

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato della partita di domani tra i rossoneri e il Napoli, valida per la partita di ritorno dei quarti di Champions League. Ecco le sue parole a Milan TV. Kjaer: "Queste partite sono quelle che danno un boost alla mia motivazione per fare gli allenamenti ogni giorno. Una grandissima partita per tutta la squadra. Una delle più belle partite della mia carriera".