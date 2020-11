Napoli-Milan, Filippo Galli: “Possono vincere lo scudetto” | Serie A News

Ultime Notizie Napoli-Milan: le parole di Filippo Galli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Filippo Galli, ex giocatore del Milan, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss, ha parlato della sfida tra il Napoli di Gattuso e il Milan di Pioli

"Considerando le difficoltà che stanno avendo Juventus e Inter, il Napoli può avere l'occasione di approfittare e di ambire allo scudetto. Alla ripresa c'è un Napoli-Milan interessante, sarebbe davvero bello che entrambe possano lottare fino alla fine per il titolo. Anche i rossoneri hanno dimostrato consapevolezza e forza, il Napoli ha profondità di rosa e questo è la cosa più importante essendo impegnato in tre competizioni".