Napoli-Milan, Carnevale: “Pioli sta facendo un capolavoro” | Serie A News

Ultime Notizie Napoli-Milan: le parole di Carnevale

NAPOLI MILAN – Andrea Carnevale, ex giocatore del Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della partita di domani tra la squadra di Gattuso e quella di Stefano Pioli.

“Il Milan si batte soltanto con un gruppo coeso, con venti giocatori che la pensano come l’allenatore, perché rispetto all’anno scorso i rossoneri sono molto forti. Occhio a Ibrahimovic, perché anche a 39 anni riesce ancora a fare la differenza. Entrambe possono puntare allo scudetto? Assolutamente sì. Metto un po’ più in alto il Napoli perché ha una rosa più competitiva. Il Milan è bello perché è giovane con un fuoriclasse esperto, è una squadra di prospettiva. Pioli sta facendo un piccolo capolavoro. E, poi, Maldini e Massara sono bravissimi. Come si può fermare Ibrahimovic? Manolas e Koulibaly gli staranno addosso, sarà un bel duello fisico”. Ecco le probabili formazioni di domani sera. VAI ALLA NOTIZIA>>>