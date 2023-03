Napoli-Milan, Braglia: “Sulla carta non dovrebbe esserci partita, ma…”

Simone Braglia, ex portiere, ha parlato dei sorteggi dei quarti di Champions League e del doppio confronto tra Napoli e Milan

Sui sorteggi Champions: "Bisogna avere un certo criterio nel tabellone, soprattutto di valore in campo, per lo spettacolo. Sono per avere delle teste di serie".