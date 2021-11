Napoli, Mertens: “Stiamo facendo bene, dobbiamo sognare lo scudetto”

Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui parla della possibilità di poter vincere lo scudetto

Intervenuto in occasione della presentazione del libro intitolato 'Napoli, i grandi calciatori raccontati da Valter De Maggio', Dries Martens ha parlato della possibilità di vincere lo scudetto. Queste le parole dell'attaccante belga. "Dobbiamo sognare lo scudetto. Stiamo facendo bene e abbiamo un allenatore che sta facendo un grandissimo lavoro. I nuovi giocatori hanno alzato il nostro livello. Per vincere a fine stagione serve certamente un po' di fortuna, ma stiamo andando bene. A me piace giocare nel Napoli e soprattutto per questi tifosi". Milan, le top news di oggi: c'è un'idea per il centrocampo.