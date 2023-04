Napoli, Meret: “C’è rammarico, volevamo festeggiare con i nostri tifosi”

Intervistato dai microfoni di DAZN subito dopo il pareggio contro la Salernitana, il portiere del Napoli, Alex Meret, ha espresso la sua amarezza per la mancata festa scudetto: "C'è rammarico perché volevamo festeggiare in casa nostra davanti ai nostri tifosi e le nostre famiglie. Oggi si respirava un'aria diversa. E' un peccato perché siamo riusciti ad andare in vantaggio e poi per una disattenzione e una grande giocata dell'attaccante abbiamo subito gol".