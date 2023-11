Napoli, Lobotka: “Inter e Milan hanno fatto un gran mercato, ma noi…”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato delle squadre che possono essere in lotta per lo Scudetto

Stanislav Lobotka , centrocampista del Napoli , ha parlato ai microfoni di 'DAZN' delle squadre che possono essere in lotta per lo Scudetto, comprendendo anche il Milan . Ecco le sue parole.

Le parole di Stanislav Lobotka sulla lotta Scudetto

"Scudetto? Faremo del nostro meglio per provarci. Ci sono squadre come Inter e Milan che hanno fatto un gran mercato, ma anche noi siamo forti e ci proveremo. Non è sempre facile, ma stiamo mettendo le basi per giocare così fino alla fine della stagione".