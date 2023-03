Napoli, Incocciati: “Il Milan parte da sfavorito, ma…”

Giuseppe Incocciati, ex calciatore e allenatore, ha parlato dei sorteggi di Champions e anche della doppia sfida tra Milan e Napoli

Giuseppe Incocciati , ex calciatore e allenatore, ha parlato dei sorteggi di Champions e anche della doppia sfida tra Milan e Napoli . Ecco le sue parole a TMW Radio durante Maracanà.

Sui sorteggi : "Un'italiana andrà fuori e una va in semifinale, ma c'è la chance di averne due e magari una in finale. Il fatto che Milan e Napoli si devono affrontare mi dispiace".

Su Milan-Napoli: "Il Milan è sfavorito, ma a questo punto il doppio confronto annulla tutto. Le motivazioni sono talmente alte che può succedere di tutto. Gente come Leao che sembra un po' così magari viene fuori in questo appuntamento. C'è curiosità però per questa sfida. Peccato che una esca fuori. 50 e 50, può succedere di tutto".