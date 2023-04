Napoli, Giuntoli: “Giusto risparmiare forze in vista della Champions”

Intervenuto ai microfoni di 'DAZN' prima del match contro l' Hellas Verona , il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla scelta di Luciano Spalletti di cambiare qualche pedina ed adottare un moderato turnover in vista del match di Champions League contro il Milan . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Cristiano Giuntoli sul mini-turnover del Napoli

"Abbiamo giocato pochi giorni fa una partita molto dispendiosa e il mister ha fatto scelte per vincere questa partita. Perché non risparmiare forze per martedì. Abbiamo ragazzi che si sono allenati molto bene e crediamo che possano dare risposte molto positive. In un momento così, dobbiamo stare uniti: ogni componente deve fare la sua parte".