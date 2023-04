Napoli, Giordano: “Osimhen contro il Milan? Più si che no, non è pretattica”

Giordano, infatti, sembra essere più ottimista, prevedendo la presenza dell'attaccante nigeriano nonostante l'infortunio rimediato durante la pausa delle Nazionali: "Osimhen? Oggi è più sì che no, 60% gioca, 40% no. La foto di oggi è emblematica, ci hanno creduto dal primo momento. Il fisico di Osi può fare qualsiasi cosa. Non siamo nel 1800, l'ottimismo che hanno Spalletti e Osimhen non è pretattica". Milan, occhi su un titolare del Real Madrid >>>