Napoli, Gaetano: “Contro il Milan è mancato il guizzo, siamo rammaricati”

Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sconfitta contro il Milan in Champions League

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli', il centrocampista azzurro Gianluca Gaetano è ritornato sul match contro il Milan in Champions League , sostenendo come sia semplicemente mancato il guizzo ed esprimendo il proprio parere anche sulla prestazione della squadra. Di seguito le sue parole a riguardo.

Se la squadra si è adagiata:"No, non è vero. Ci sta che in un campionato ci sia un calo. A Milano abbiamo fatto una grandissima prestazione, ora dobbiamo rifarci anche col Verona domani, in un'altra partita molto importante".