Napoli, Spalletti stuzzica il Milan? “Non ne cambierò 10…” | NEWS

Su un possibile turnover : "Non 10 giocatori ( come probabilmente farà il Milan ), però domani qualcosa si cambia. Kim vogliamo farlo partire perché non gioca martedì. Qualcuno deve recuperare, lo stress fisico e mentale è troppo vicino, qualcuno però verrà confermato".

Su come non pensare al Milan: "La partita di domani è doppiamente importante, se riusciamo a vincerla ce ne mancano solo 3 per il titolo. Ne servono 4, se vinciamo col Verona siamo più vicini e non vedo motivi per non pensare a questo e pensare a martedì. Dentro gli occhi dobbiamo avere la foto del bello che abbiamo davanti, non dobbiamo portarci dietro troppi ragionamenti. Ma dobbiamo arrivarci anche bene a martedì, per capire l'importanza dobbiamo fare un salto a quando sono arrivato e la gara col Verona simboleggiava uno dei punti più bassi della storia del Napoli, adesso può essere il punto più alto per la storia del club!". Champions League, vittoria italiana? Ecco le carte del Milan