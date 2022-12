Napoli, Elmas: “Spero di vincere lo Scudetto quest’anno”

Il Napoli ha giocato un inizio di stagione davvero ottimo, incappando in pochissimi palsi falsi e riuscendo a costruirsi un vantaggio di 8 punti sulla seconda in classifica, ovvero il Milan. Ora, per la squadra di Luciano Spalletti, sarà il momento di tenere duro e mantenere il vantaggio costruito. Il 4 gennaio giocherà contro l'Inter, in una sfida già molto importante.