Calciomercato Milan – Maldini, assalto al nuovo Messi: le ultime news

Mancano pochi giorni, ormai, alla riapertura del calciomercato e il Milan, probabilmente, apporterà un paio di correttivi all'organico attualmente a disposizione di mister Stefano Pioli. Potrebbe arrivare un portiere, visto che Mike Maignan non se la passa benissimo con il polpaccio, ma anche un attaccante, considerando le non perfette condizioni fisiche di Divock Origi in questa stagione. E per il resto? Difficile venga fatto qualcosa tra centrocampo e trequarti.