Napoli, De Laurentiis: “Bisognerebbe dire a Malagò di farsi da parte”

Le parole di Aurelio De Laurentiis

"Per la legge Bossi-Fini, quella sugli extracomunitari. Tra l'altro l'Inghilterra prima faceva parte dell'Europa e ora non più. Bisognerebbe dirlo alla Lega, a Malagò e Gravina. Siamo l'unico Paese che può fare soltanto due extracomunitari. Sarebbe bello fare un dialogo con voi e dovrebbe essere molto sollecitante. Andrebbe chiesto a Malagò di farsi da parte, visto che il calcio finanzia tutto lo sport italiano. Quindi prendiamoci qualche unità in più, rispettando ancora la Legge Bossi-Fini. Poi non si cambiano mai le leggi. C'è una sovrapposizione che incrosta tutto il meccanismo. I club non possono fare la propria strada, perché troppe cose ti impediscono di fare vera impresa. Ecco perché poi si finisce per cercare solo la presa".