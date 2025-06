Napoli, De Laurentiis: “La Juventus è stata ai vertici, ma non sempre correttamente”

Intervenuto in conferenza stampa, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato così della squadra azzurra e lanciato una frecciatina alla Juventus: "Le cose quest'anno sono andate benissimo, di lusso. Conte è stato bravo a far fronte a tutti gli incidenti che possono capitare e quest'anno sono stati numerosi. Conte è stato sempre all'altezza della situazione riuscendo a risolvere ogni problema che forse noi pensavamo fosse difficile da risolvere. Quindi merito a Conte se siamo arrivati fino in fondo e se abbiamo vinto uno scudetto che qualcuno diceva 'ma, però, quest'anno i club sono deboli'...falso, falsissimo! Quest'anno è stato un campionato della Madonna per tutto il rispetto della Madonna. Tutte le squadre si sono attrezzate, Bologna e Lazio erano molto forti, la Roma con Ranieri ha vinto il suo scudetto".