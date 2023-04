Napoli, De Laurentiis: “La sconfitta col Milan? Non mi preoccupa”

Ai microfoni di Tuttomercatoweb, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato anche della sconfitta col Milan

Emiliano Guadagnoli

Il presidente del NapoliAurelio De Laurentiis ha parlato a margine del Forum sugli stadi organizzato al Coni. Queste le sue parole a Tuttomercatoweb.

Se è preoccupato dalla sconfitta del Napoli col Milan: "Assolutamente no. Nella vita, come nel calcio, si vince, si perde e si pareggia. Poi bisogna vedere quali sono i risultati finali".

Sulla curva: "Questa è una storia che dura da 50 anni. Finché non si prende la legge della Thatcher e mutuandola la si mette in Italia, avremo sempre questi problemi. Quelli non sono veri tifosi, sono delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio e mortificare i veri tifosi e le famiglie con degli episodi che sono davanti agli occhi di tutti".

Se teme disordini per la festa scudetto: "Mi auguro di no... Anche perché la festa Scudetto avverrà allo stadio, quindi allo stadio non ci possono essere dei disordini. Abbiamo la fortuna di avere un signor questore e un signor prefetto, con tutte le precauzioni possibili... Poi perché parlare di festa Scudetto? Magari ci portiamo iella da soli, a furia di parlare di scudetto poi alla fine questo scudetto si ammoscia... Poi nel caso servirà vedere quando, se uno lo dovesse vincere anzitempo la celebrazione arriverà man mano. I napoletani stanno già festeggiando e io sono preoccupato, essendo estremamente scaramantico... Mi sembra un po' una follia tutto ciò ma fa parte del colore napoletano al quale fin da bambino sono stato abituato".

Sui prezzi dei biglietti: "Credo che il Milan, quando andremo su, incasserà oltre 10 milioni di euro. Noi forse arriveremo a 5. Il Milan i biglietti più alti li ha messi al massimo a 800, noi massimo a 340 per la Posillipo e a 500 per la tribuna autorità. Se lei compra una Mercedes, una Porsche o una Fiat a Napoli, la paga meno che a Milano? Se compra un quotidiano o un pacchetto di sigarette le paga di meno? Non credo. Il fatto tipico degli italiani di piangersi addosso dovremmo metterlo da parte, ho sempre considerato l'Italia un plus e Napoli un superplus, non a caso uno diventa frequentatore di Capri, di Ischia... Dove devo andare, alle Maldive? Dopo un po' che noia. Noi abbiamo un'Italia da visitare, Campania, Puglia, Sicilia, Marche, Toscana...".

Su Spalletti-Maldini: "Ci può stare, quelli sono momenti dove il risultato di una partita, sia che tu abbia vinto sia che tu abbia perso, ti può far avere sotto l'epidermide qualcosa che se lo susciti può far avere delle reazioni. Quando andiamo in campo si danno tutti la mano, com'è che appena c'è una scintilla scatta fuori il capannello che sembra scoppi una rissa? Fa parte del comportamento sportivo, l'avere un risentimento epidermico. Sennò sarebbe tutto smosciato. Spalletti è un uomo di carattere, ma anche educazione. Maldini evidentemente avrà avuto i suoi motivi, io poi l'ho visto solo alla tv".