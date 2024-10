Napoli, Conte: “Dobbiamo vivere questa esaltazione collettiva”

Intervistato a Dazn dopo la vittoria sull' Empoli , Antonio Conte , allenatore del Napoli , ha parlato del momento d'oro degli azzurri: "I tifosi devono avere questo atteggiamento, il popolo napoletano è innamorato della squadra e questo non glielo toglierà mai nessuno. Dobbiamo vivere questa esaltazione collettiva perché stiamo facendo bene ma sapendo che ci saranno anche momenti duri".

Infine, il tecnico azzurro ha concluso: "Mi sono preso la responsabilità di costruire qualcosa che possa durare nel tempo e non sia solo un flash per regalare soddisfazioni ai nostri tifosi che si riconoscono in questa squadra".