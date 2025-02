Napoli, Conte: “Odio perdere, ma stiamo facendo cose straordinarie”

Intervenuto in conferenza stampa, Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato così dopo la sconfitta in campionato contro il Como

Intervenuto in conferenza stampa, Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato così dopo la sconfitta in campionato contro il Como: "È inevitabile che il secondo tempo non mi ha soddisfatto, dopo un buonissimo primo. La squadra non si è fatta abbattere dopo l'autorete. Nel secondo tempo siamo rientrati e fatto praticamente l'opposto a quello che ci siamo detti negli spogliatoi. Il Como aveva più fame di noi. Dispiace molto, ma sicuramente dobbiamo cercare di capire il perché di questo calo".