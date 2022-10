Napoli, senti Boninsegna: “Osimhen mi ha ricordato Van Basten” | News

Il gran gol di Victor Osimhen non è passato inosservato agli occhi di Roberto Boninsegna. Intervistato da 'Il Mattino', l'ex calciatore di Inter e Juventus ha commentato così la gran rete segnata dall'attaccante nigeriano contro la Roma: "La prima immagine che mi è venuta in mente è stata quella del gol bellissimo di Van Basten con l’Olanda durante l’Europeo ‘88. Forse quello lì è stato ancora più difficile perché il pallone è andato dall’alto verso il basso, ma il gesto di Osimhen è stato bellissimo. Un tiro perfetto. Centrare la porta sul palo opposto non è da tutti. È il tipico attaccante che fa da punto di riferimento alla squadra. Sa dare profondità con i suoi movimenti. Se mi piacerebbe? E ci mancherebbe. Perché è centravanti vero, ma soprattutto quando vede la porta la centra. Credo che per un attaccante questa sia una caratteristica eccezionale". Milan, le top news di oggi: Leao e il rinnovo. Materazzi al veleno.