Napoli, Anguissa: “Stagione da sogno, in Champions siamo stati sfortunati”

Intervistato dal The Athletic, il centrocampista del Napoli, Zambo Anguissa, ha parlato della stagione azzurra culminata con la vittoria dello Scudetto: "Lo scudetto è stato incredibile, i giocatori sono visti come degli dei. Sono tutti pazzi di noi. I tifosi ti danno tanto amore, anche se a volte non è facile perché non puoi neppure uscire. Lo scudetto è stato il primo trofeo che ho vinto, ma sono stato più felice per i tifosi che lo aspettavano da 33 anni. Eravamo perfetti, volevamo vincerle tutte".