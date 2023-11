Gianluca Nani ha parlato del cammino delle italiane in Europa. Ecco il suo commento su PSG-Milan e in particolare su Kylian Mbappé

Gianluca Nani ha parlato del cammino delle italiane in Europa, in particolare in Champions League, parlando anche di PSG-Milan . Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb.

"Le italiane in Europa? L’Inter è in buon momento, il Napoli in ripresa. Lazio e Milan hanno ancora modo per recuperare. Sono fiducioso che possano passare tutte".