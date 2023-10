Mussa: “Milan giovane e forte. Soffre qualche calo quando…”

Le parole di Giovanni Mussa

"La Juve non può permettersi di sbagliare, come valore assoluto non è superiore a Milan, Inter e Napoli. Come roster è sotto a queste tre. L’Inter però vicino alle partite di Champions qualcosa paga, nonostante abbia livellato la rosa per questo. Il Milan è forte, ma è giovane e ha qualche calo quando mancano dei giocatori importanti. Il Napoli è altalenante. Se riesce ad approfittare alle mancanze altrui, la Juve può inserirsi. Ha nel dna la lotta, come il mister, un bacino di giovani come l’U23 che è un vantaggio rispetto agli altri".