Musah: ” Il Milan è un club di un altro livello. Era il mio obiettivo andarci”

Sull'adattamento in Italia: "Devo ancora adattarmi al nuovo Paese e al club, ma sta andando bene. A volte Pulisic ha bisogno di aiuto con la lingua per ordinare il cibo o fare una chiacchierata con l'allenatore. Sta imparando, sono sicuro che migliorerà". LEGGI ANCHE: Milan, su Taremi piomba un top club europeo >>>

