Musah: “La gara col Ghana? Per me è veramente speciale” | VIDEO

La Serie A è ancora in pausa, sono molti i giocatori rossoneri che stanno giocando partite importanti con le proprie Nazionali. Yunus Musah , centrocampista del Milan, ha parlato a Sportitalia della partita tra gli USA e il Ghana. La Nazionale americana arriva dalla sconfitta contro la Germania di Thiaw. Ecco le sue parole e il video.

"Una partita veramente speciale, anche perchè le mie radici e la mia famiglia è del Ghana. Loro hanno caratteristiche diverse dalla Germania, ma non dovremo stare attenti e cercare di riscattarci". Il centrocampista è fondamentale per la propria Nazionale e sta diventendo importante anche per il Milan.